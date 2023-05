Erdogani edu viis Türgi börsi langusesse

Väljaande Bloombergi sõnul on investorid peale pühapäevaseid valimisi riigi majanduse osas usaldust kaotamas. Lootus, et Erdogani ebatavalised poliitikad lõpetatakse, on nüüd hääbumas. Riiki on Erdogani juhtimisel tabanud viimaste aastakümnete hulleim inflatsioonikriis ning väliskapital on riigist välja voolanud.