Analüüsid näitavad, et gaasinõudlus võib 2030. aastaks väheneda niivõrd palju, et praegune gaasitaristu muutub suuresti kasutuks. Sellele võib olla ka alternatiivseid kasutusviise, ent neile tuleb mõelda juba taristut rajades.

Bloomberg kirjutab, et Euroopas toimub juba mõnda aega veeldatud maagaasi valdkonnas tõeline võidujooks, kindlustamaks gaasi olemasolu igaks elujuhtumiks ja sündmuseks. Teame omast käest, kuidas eelmisel kevadsuvel toimunud Eesti-Soome „maavõistluse“ võitis lõpuks poliitilise otsuse toel Soome. Praeguseks on eraettevõtjate ülikiirelt Paldiskisse rajatud kai juba riigi käes ja seisab n-ö varus. See lisab ebaselgel ajal kindlust.