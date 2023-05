Rahvusvaheline ekspertgrupp: Ida-Virumaa õiglane üleminek peab lähtuma kohalikest

Neljateistkümne riigi enam kui 50 praktiku ja teadlase osalusega CINTRANi Akadeemia fookuses oli õiglane üleminek. „Õiglase ülemineku jaoks on oluline, et madala süsinikuheitega majandusele ülemineku käigus ei riivataks kohalike inimeste õiglustunnet ja väärikust,“ ütles ekspertgrupi Eesti juht Annela Anger-Kraavi.

Ta lisas, et ülemineku keskmes peab olema kivisöe- või põlevkivikaevanduse piirkonnas elav inimene ja tema nägemus. „Selleks peavad õiglase üleminekuga tegelevad ametnikud kohapeale minema – sellist protsessi on võimatu kaugteel pealinnast juhtida,“ sõnas Anger-Kraavi.

Piirkond vajab noori

Plaani elluviimiseks on tulemas kaks ettevõtlusinkubaatorit. Akadeemia osalejad teistest regioonidest märkisid, et selline ambitsioonikas kava on küll vajalik, kuid plaan selle täideviimiseks puudub. Lisaks juhtisid Akadeemia osalised tähelepanu laiemale kontekstile, sest ka ülejäänud Eesti piirkonnad konkureerivad noortele ja andekatele inimestele. Samuti tundsid eksperdid huvi, kas sellise projekti teostamisel arvestatakse Ida-Virumaa kohalike elanike soove.

Lisaks kohalike inimestega arvestamisele jäi kohtumiselt kõlama mure edukate pilootprojektide puudumise ja liigse bürokraatia pärast. Kiireid ja edukad pilootprojektid tõestaksid nii Ida-Virumaale kui ka teistele kaevanduspiirkondadele, et majanduse mitmekesistamine ja õiglane üleminek on päriselt tehtav, mitte vaid visioon teadlaste aruteludes ja töödes.

Bürokraatia on suureks takistuseks

Pea kõik kohal olnud eksperdid ja ametnikud kurtsid liigse bürokraatia üle nii riiklikul kui ka Euroopa Liidu tasandil. Märgiti, et just bürokraatia taha on jäänud ja jääb edaspidigi mitmeid uusi töökohti loovaid ettevõtlusprojekte - isegi juhul, kui rahastus nende elluviimiseks on juba olemas. Tõdeti, et õiglase ülemineku tegevuste kiirendamiseks on muuhulgas vaja protseduure lihtsustada.