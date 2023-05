Päev börsil: Tallinna börsil tõusid üksikud aktsiad

Amazon keskendub nüüdsest veelgi enam tehisintellektile, et kiirendada tellimuste kohaleviimist ja seejuures vähendada vahemaad toodete ning klientide vahel. Loe siit .

Euroopa börsid esmaspäeval kindlat suunda ei võtnud ning liiguti erisuunaliselt. Regiooni laiapõhjaline Stoxx 600 aktsiaindeks on napi 0,04% jagu plusspoolel ning Skandinaavia aktsiaid koondav OMX Nordic 40 on kukkunud 0,1%.

USA peamised indeksid pole samuti selge suunaga kauplemist alustanud. Kui Dow Jones ja S&P 500 indeks on langenud vastavalt 0,25% ja 0,15%, siis Nasdaqi koondindeks on nullpiiri lähedal. Turge hoiab pinge all senise laeni jõudnud USA võlatase, mille osas jätkuvalt lahendust ei ole.