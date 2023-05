Eesti üks suurim energiatarbija vaatab tulevikku: tänavune prognoos on mustades värvides

Täiendav energiasääst

Läbi aastate on ettevõte liikunud mahtude kasvatamise ja energiasäästu kursil. „Oleksime eelmisel aastal püstitanud uue tootmismahu rekordi, kui aasta lõpus ei oleks toimunud turuolukorrast tingitud seisakut,“ ütles juhatuse liige Rain Pärn, kelle sõnul on oluline, et mahtude kasv, keskkonnahoid ja energiasääst käiks käsikäes. Pärna kinnitusel oli tehase neto energiakulu käivitusaastaga võrreldes vähenenud 30% toote tonni kohta juba enne 2022. aastat. „2022. aastal tegime innovaatilisi arendusi isegi veskiterade ehk kuluosadega. Kõigi parenduste kogusummas õnnestus 2022. aastal saavutada täiendav energiasääst 14 GWh elektri- ja gaasikulu kokkuhoiuna.“ Pärn rõhutas juurde, et säästu hulka ei ole arvestatud tehase seiskamise ajal tarbimata jäänud 10 GWh energiat.