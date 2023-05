Enefit Volt rajab eurotoetuse abiga 40 elektriautode ülikiirlaadimispunkti

„Avaliku laadimisvõrgu kiires tempos arendamine on Enefit Volti otsene vastus laadimisvõimaluste pärast muretsevatele klientidele. Uuringud näitavad, et sõltumata riigist on laadijate kättesaadavus kujunenud üheks peamiseks takistuseks puhta transpordi läbimurde ees. Meie eesmärk on see takistus kõrvaldada ja luua kõik eeldused, et kliendid saaksid elektriautot laadida mugavalt ja roheliselt,“ ütles Pääbo.