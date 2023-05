Rahandusminister Yellen: USA-l võib juuniks arvete tasumiseks raha otsa saada

Viimastel päevadel on ilmunud mitmeid vastuolulisi samme selles osas, kas läbirääkijad jõuavad kokkuleppele ja teevad edusamme. Samas oli president Joe Biden eelmine nädal optimistlik selles osas, et vabariiklastega jõutakse võlalae tõstmise või limiidi peatamise osas kokkuleppele. Eeskätt selleks, et vältida võlakriisist tingitud võimalikku majanduslangust.

„Ma arvan tõesti, et nende ja meie poolel on soov kokkuleppele jõuda, ja ma arvan, et suudame seda teha,“ ütles Biden pühapäeval ajakirjanikele Delaware'is, lisades et tema on paadunud optimist.