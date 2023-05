LHV kasum aprillis enam kui kahekordistus

AS LHV Groupi konsolideeritud puhaskasum oli aprillikuus 12 miljonit eurot (2021 aprill: 5,2 miljonit). AS LHV Pank teenis 11,4 miljonit eurot puhaskasumit. AS-i LHV Varahaldus kahjum oli 15 tuhat eurot. AS LHV Kindlustus jõudis kasumisse, teenides 110 tuhat eurot puhaskasumit, ning LHV Ühendkuningriigi tütarettevõtte puhaskasum ulatus 0,7 miljoni euroni.