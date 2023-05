Bigbank: korteriturul toimus aprillis küll hoovõtt, aga läbimurret ei tulnud

„Hetkel käib endiselt hoovõtt, kuid suurt läbimurret turu aktiviseerumise osas ei ole toimunud. Samas on turg on selgelt elavnenud ja tehingute arv samm-sammult kasvab,“ kommenteeris aprilli tulemusi Bigbanki Eesti juht Jonna Pechter, kelle sõnul on paljud koduostuhuvilised pangaga oma laenuvõimekuse osas kokku leppinud, kuid koduotsingud alles käivad ja reaalse tehinguni veel jõutud ei ole.