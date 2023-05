FOTOD | Tühermaa jääb suveks alles. Mis saab Pirita endisest populaarsest parklast edasi?

Kui veel mõnda aega tagasi oli selge, et Merivälja tee äärde, paika, kuhu inimesed randa minnes meelsasti oma neljarattalise sõbra jätavad, kerkib tervisekeskus, kus seab end sisse Confido, siis nüüd on selge, et seda ei juhtu. Confido esindaja kinnitas Delfi Ärilehele, et nende plaanid on muutunud.