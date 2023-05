Tallinna Vesi sõlmis laenulepingu 91 miljonile eurole

AS Tallinna Vesi ja AS SEB Pank koos pankade Swedbank AS ja OP Corporate Bank plc Eesti filiaal sõlmisid sündikaatlaenu lepingu kogusummas 91 miljonit eurot. Laenulepingu tähtaeg on 15.05.2028 ning laenu saab kasutusele võtta kuni 15.05.2026.