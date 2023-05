Politico: Ukraina abistamiseks mõeldud raha on varsti otsas

Ühe valitsuse kõrgema ametniku sõnul valmistab Valge Maja ette uut toetuspaketti, et jätkata Ukrainale rahalise toe pakkumist. Ametnik lisas, et ei ole veel selge, kuidas Ukraina vajadused võivad vastupealetungi ajal muutuda.

Colllinsi sõnul tunneb ta muret USA abitarnete tempo pärast ning ka selle üle, kas Ukraina saab ikka piisavalt abi. „Ma eeldan, et mingil hetkel on vaja lisatoetust. Samuti on selge, et laskemoona ja tankide tarnimine ukrainlastele on võtnud liiga kaua aega.“