Tahad kortermaja korda teha? Vaata, millest tasuks alustada!

Hinnanguliselt 80 protsenti praegustest hoonetest nii Eestis kui ka Euroopas on 30 aasta pärast endiselt kasutuses, samas arvestatakse ehitise elukaare teooria kohaselt hoone keskmiseks elueaks 50–70 aastat. See tähendab, et hoonefond tervikuna on vananemas ja vajab järjekindlat renoveerimist isegi viimasel ajal palju kõneainet tekitanud kliimaneutraalsuse kokkuleppe ja eurodirektiivita.