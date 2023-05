Päev börsil: Jaapani aktsiad jõudsid 33 aasta tippu

Teisipäeval kerkis Jaapani Topix indeks 0,6%, mis tõstis indeksi tänavuse tõusu 13,9% peale. See on kõrgeim tase alates kurikuulsast turumullist 1989. aastal. Nikkei 225 indeks on kerkinud alates aasta algusest 16%, mis teeb sellest ühe maailma kuumeima aktsiaturu.