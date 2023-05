Võrklaev: Venemaa vastaste sanktsioonidega tuleb jätkata

„Oluline on sanktsioonides ka vähem erisusi teha, et vähendada võimalusi nendest kõrvale hiilimiseks ja lihtsustada tolli tööd,“ sõnas rahandusminister Mart Võrklaev.

Eurorühmas tutvustati ministritele Euroopa Komisjoni kevadist majandusprognoosi. Võrreldes talveprognoosiga on Euroopa Liidu majanduse tänavune väljavaade muutunud mõnevõrra optimistlikumaks tänu energiahindade langusele. „See annab meile rohkem kindlust, et meie majandusel läheb oodatust paremini. Kuid geopoliitilistest pingetest ja jätkuvast ebakindlusest tingituna on riskid endiselt õhus,“ sõnas minister Võrklaev.

Värske ülevaate said ministrid teisipäeval ka taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) rakendamise seisust. Eesti RRFi kava on plaanis kinnitada juunis. „Tänase valitsuse prioriteet on RRFi raha kiiresti majandusse suunata ning toetada läbi rohereformi energeetikat ja digipööret,“ märkis minister, lisades et see raha aitab kaasa majanduskasvule.

Ministrid arutasid ka Euroopa Komisjoni ettepanekuid pankade kriisilahenduse ja hoiusekindlustuse reformimiseks. Eesti toetab reeglitel põhinevat ja selget kriisiraamistikku, mille olulisust näitavad viimati USAs ja Šveitsis toimunud sündmused. Eraisiku hoiused on ELis kaitstud. Määraks on praegu 100 000 eurot ja arutluse all on selle tõstmine teatud elusündmuste (pärand, kinnisvara müük) ja teatud oluliste teenuste pakkujate (kohalikud omavalitsused, haiglad) puhul.

Kõne all olid ka maksualase halduskoostöö direktiivi muudatused, millega laiendatakse maksuhaldurite teabevahetuskohustus ka krüptovaradele. Krüptovara andmed võimaldavad krüptokauplejatelt senisest efektiivsemalt maksu koguda, kes praegu tegutsevad paljuski maksuhaldurite eest varjatult.