MILJONIJAHT | Loodusainete õpetamiseks loodud terviksüsteemi kasutab üle 100 Eesti kooli

Praktikal loob loodusainete õpetamise ökosüsteemi. „See on terviklahendus, kus õpetaja jaoks olemas olulised tööriistad ning sisu. Kaasahaaravate käed-külge tundide andmine on keeruline. See nõuab õpetajalt palju - vaja luua sisu, juhendid, leida vahendid, sobitada õiged meetodid. Praktikaliga on õpetajal olemas ettevalmistatud ja metoodiliselt kommenteeritud tunnid,“ selgitas ettevõtte tegevjuht Omari Loid. Ta lisas, et tundide läbiviimist toetab interaktiivne tarkvara, millega saavad õpetajad ka reaalajas tunni kohta tagasisidet. Katsevahendid on samuti olemas ning parema hinnaga kui mujalt turult. „Oluline rõhk on ka kogukonna loomisel, et õpetajad saaksid üksteisega kogemusi jagada ning abistada.“