Saksamaa Lidli kanalihast leiti ohtlikke baktereid. Eesti Lidl: meie kanaliha kvaliteeti see ei mõjuta

Praeguseks on leitud 71% Saksamaa Lidli kanaliha proovidest ESBL-ensüümi, mis muudab lihast leitud bakterid immuunseks mitmete tavaliste antibiootikumide suhtes. Enamik resistentsetest bakteritest on Escherichia coli bakterid, mis võivad põhjustada näiteks kuseteede või seedetrakti infektsioone. Laboris leiti proovidest ka enterokokke (25% proovidest), kampülobaktereid (18% proovidest) ja salmonella (1 proovis).

Albert Schweitzeri fondi presidendi Mahi Klosterhalfeni sõnul põhjustavad Lidli tarnijate tingimused loomadele palju kannatusi. Loomade heaolu organisatsioonid nõuavad, et Lidl liituks Euroopa broilerite algatusega ja tõstaks oma standardeid loomade kaitseks broilerkanade kohtlemisel.

Eesti Lildli kommunikatsioonijuht Katrin Seppel sõnas, et Lidli jaoks on esmatähtis toodete kvaliteet ja tarbijatele ohutu toidu pakkumine. Ta selgitas, et kõik kaubad läbivad põhjalikku kvaliteedikontrolli kogu tarneahela ulatuses. „Värske kanaliha, mis jõuab Eesti Lidli poodidesse, tuleb Läti, Leedu ja Poola tootjatelt.“ Seega Eesti tarbijaid ei mõjuta Saksamaa lihast leitud bakterid.