FOTOD | Selgusid parimad restoranid Bolt Foodis

Bolt Foodi Eesti juht Jaagup Jalakas märkis, et auhinnatud restoranid on klientide tunnustust igati väärt. „Sel aastal said meie kliendid esmakordselt valida oma lemmikuid - varasemalt oleme auhindade jagamisel lähtunud müüginumbritest ja klientide tagasisidest, kuid nüüd olid otsustajateks vaid kliendid. Tunnustuse osaliseks saanud restoranid on meie väga head partnerid ning meil on hea meel, et ka kliendid on neid märganud,“ ütles Jalakas.