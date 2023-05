Elon Musk muudab kurssi: Tesla hakkab oma autosid reklaamima

Muski sõnul on „irooniline, et Tesla tegevjuhina on ta nüüd ka Twitteri omanik. Sotsiaalmeediaplatvorm sõltub suuresti reklaamidest ja seda hakkab peagi juhtima Linda Yaccarino, kelle ta eelmisel nädalal palkas.

„Peaksin tõdema, et reklaami peaksid kõik kasutama,“ ütles Musk Tesla aktsionäride aastakoosolekul Texases. „Me proovime kasutada reklaami ja vaatame, kuidas läheb.“ Musk püüab tugevdada investorite usaldust autotootja väljavaadete vastu ajal, mil kasvav konkurents ja aeglane majandus on sundinud Teslat hindu kärpima.

Pärast seda, kui Musk omandas Twitteri oktoobris, on reklaamijad põgenenud sotsiaalmeediaplatvormilt, kuna kardavad, et nende reklaamid võivad ilmuda ebasobiva sisu kõrval pärast seda, kui ettevõte kaotas peaaegu 80% oma töötajatest. Musk on aastaid seisnud vastu reklaami ideele. 2019. aastal säutsus ta, et vihkab reklaami. „Kasutame seda raha selleks, et teha toode suurepäraseks.“ sõnas ta toona-