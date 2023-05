Kodumaine Ampler Bikes peatas aprillis rahapuuduse tõttu tootmise

Kui 2022. aasta lõpus tehtud plaan nägi ette nelja kuu jooksul 4163 ratta müümist, siis reaalselt on müüdud 1276 ratast ehk 30% eesmärgist. Terve aasta eesmärk oli tänavu müüa 12500 ratast. Ettevõtte kulubaas on samas jäänud varasemale tasemele, kuna oodati esialgse plaani täitumist. ​​

Veebruaris said Ampler Bikesi investorid teada, et ettevõtte ostis ära Tuule elektritõukeratastega tuntud Kõu Mobility. Ampler Bikes sai 1,5 miljoni eurose investeeringu ning lisaks laenu.

Aprillis kirjutas Geenius, et kerged ajad pole ka Kõu Mobility grupil. Comodule'i juht Kristjan Maruste rääkis väljaandele, et maksuvõla kõrval on õhus ka võlad äripartneritele, kuid ta lubas, et toob grupi keerulisest olukorrast samm-sammult välja.