Vaata, millised kodumasinad tarbivad sinu kodus kõige rohkem elektrit

Siinkohal on oluline arvesse võtta asjaolu, et isegi kui seade on välja lülitatud, on ta sellegipoolest vooluvõrku ühendatud ja võib tarbida elektrit, kuna töötab ooterežiimil. Ooterežiim võimaldab seadmetel saada toidet, et säilitada teatud funktsioone nagu kellaaja kuvamine või kaugjuhitavus.