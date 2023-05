FOTOD | Tallinna linn ja Utilitas andsid teada suure ja uutmoodi koostöö algusest

AS Tallinna Soojus ja AS Tallinna Küte (tänane AS Utilitas Tallinn) vahel sõlmiti 31. oktoobril 2001 ettevõtte rendi- ja operaatorleping, mille alusel on viimased 22 aastat kaugküttevõrku hallanud ja arendanud Utilitas. Utilitas on investeerinud üle 450 miljoni euro ning tänaseks toodetakse enam kui 2/3 pealinna kaugkütteklientide tarbitavast soojusest biomassist ja olmejäätmetest, ülejäänud kolmandiku ulatuses on kasutusel endiselt maagaas. Kehtiv koostöövorm ei võimalda uute taastuvenergial põhinevate tootmisvõimsuste rajamist, sest allesjäänud kaheksa-aastane lepinguperiood ei anna pankadele kindlust 25-30 aastase tasuvusajaga investeeringute rahastamisel.