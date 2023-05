Anne Pärgma: kuidas käib moodul – ja tehasemaja finantseerimine pangalaenuga?

Maja ehitamise teekond algab krundist. Kui krunt on juba olemas, on majaehitajal üks oluline samm juba tehtud, sest tihti võtabki sobiva elukeskkonna leidmine kõige enam aega. Järgmine nüanss on uurida, kas krundil on olemas vajalikud liitumised tsentraalsete vee ja kanalisatsioonitrassidega või on plaan hoopis luua lokaalsed süsteemid. Tänapäeval ei kujuta keegi elu ette ilma elektrita, seepärast tasub enne krundi soetamist juba uurida, kas elekter on krundil olemas või kas ja kui palju selle sinna toomine maksab. Ekstra tähelepanu nõuab juurdepääsutee. Kas see on juba olemas ja kellele see kuulub ning kuidas kasutamine on kokku lepitud. Kui juurdepääsuteed ei ole, siis on määrava tähtsusega hinnata, kuidas aastaringne juurdepääsutee tekitada, kas vajalik on puude mahavõtmine kõige muu sinna juurde kuuluvaga. Paljudel juhtudel soovitakse olemasoleval krundil vana maja lammutada ja selle asemele ehitada kaasaegne, sel juhul võivad nii liitumised kui ka elekter ja juurdepääsutee olla juba olemas.