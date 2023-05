Prantsuse moekontsernid anti kohtusse seoses uiguuride sunnitööga

Nad süüdistasid Uniqlo France'i, Fast Retailing'i tütarettevõtet, koos Inditexiga, kes on Hispaania Zara ja teiste kaubamärkide omanik, Prantsuse moekontserni SMCP ja jalatsitootja Skechersiga, et nad turustavad tooteid, mis on vähemalt osaliselt valmistatud tehastes, kus uiguurid on sunniviisiliselt töötanud. Nende hinnangul ületab Hiinas sunnitööliste arv miljon inimest.

Hageja advokaat William Bourdon loodab, et Prantsuse kohtusüsteem tunnustab nende nõuet inimsusevastaste kuritegude varjamise alusel. „Tekstiiliettevõtted peavad aru andma, et nad on teadlikult rikastunud kõige raskemate rahvusvaheliste kuritegude hinnaga,“ ütles ta, lisades, et see on vastuolus nende esitatud eetilise fassaadiga.