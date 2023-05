Kohalikul börsil tõusis täna kõige enam Baltic Horizon Fundi osak, mis kerkis ligi 6,9%. Samas on osaku hind võrreldes aasta algusega jätkuvalt 18,5% vee all. Fond teatas täna, et müüb 37 miljoni euro eest maha Vilniuse büroohoonekompleksi.