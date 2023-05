Ajujahi pikaaegne eestvedaja tegi eduka suunamuutuse

Järjekorras 16. hooaega alustanud äriideede kiirendi Ajujaht on jõudnud faasi, kus 20 ettevõtet jätkavad programmi ja jõuavad sügisel ka ERR-i ekraanile. Civitta partner ja Ajujahi programmijuht Harri Tallinn ütleb, et tuleb üks ajaloo tugevamaid aastaid. Seda on raske saavutada, sest aastaid tagasi moodustasid esikolmiku Timbeter, Taxify (nüüd Bolt) ja GoWorkaBit. Kusjuures Taxify sai teise koha sisuliselt fotofinišiga. Neile oli vaja eelkõige tähelepanu, võitjale Timbeterile raha.