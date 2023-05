Uuring kinnitab: pärast Elon Muski ülevõttu postitavad Twitteri suuremad kasutajad vähem

Uuringukeskuse analüüs leiab, et aktiivsemate kasutajate käitumine keskkonnas pärast seda, kui Musk ettevõtte omandas, on muutunud. Eeskätt on nende kasutajate säutsude arv on vähenenud kuus 25%.

Uuring toob ka välja väljakutsed, millega seisab silmitsi praegune tegevjuht Linda Yaccarino. Näiteks on raskustes sotsiaalmeediateenus viimastel kuudel kaotanud mitmeid reklaamijaid seepärast, et on kardetud rassistliku ja muu sobimatu sisu ilmumist pärast Muski ülevõttu. Nõnda peab Yaccarino parandama suhteid mitmete reklaamijatega.

Musk on vähendanud suurelt ka ettevõtte tööjõudu umbes 1500 töötajani. Samas tunnistab tagantjärgi intervjuus CNBC-le, et mõne inimese oleks ta pidanud siiski alles jätma. „Meeleheitlikud ajad nõuavad meeleheitlikke meetmeid,“ nendib Musk, kes lisab, et nõnda juhtus ka nii, et mõnda inimest ehk poleks pidanud lahti lasta.

Pew uuring näitas ka, et suurema osa Twitteri sisust toodab väike rühm tõhusaid kasutajaid. Alates Muski omandamisest on 20% Ameerika Ühendriikide täiskasvanutest veebisaidil tootnud selle grupi kõigist säutsudest 98%, selgub uuringust.