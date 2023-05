NIMEKIRI | Baltikumis ainulaadsele investeeringule jäi kandideerima kuus ettevõtet

„Tiimide tugevuse kohta räägib see, et tavapärase viie parema tiimi asemel pitchivad Latitude59 Pitch Competitioni finaalis kuus asutajat. On suur rõõm näha, et ettevõtted arendavad tulevikulahendusi väga erinevates valdkondades ning asutajate seas on nii pikaaegse ärikogemuse, õpetaja, kui ka teadustaustaga inimesi,“ sõnas Triin Ilves, Latitude59 Startup-suhete juht.