Metroobuss on võrreldav kiirrongiga

Riia linnavalitsuse linnaarengu osakonna (RDPAD) projekti juhtimisosakonna juhataja Dagnis Samauskasi sõnul on metroobuss maanteeliiklusest eraldatud bussi- või trollibussiliin, mida nimetatakse ka kiirbussiks või trollibussiks. Dreiliņi on kiiresti kasvav linnaosa Riias, kus praegu puudub mugav ühistransport. Purvciems ja Plavnieki on Läti 3. ja 5. suurimad linnad.