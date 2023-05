Rahvusvaheline ärikorraldus sobib ettevõtliku hoiakuga inimesele

Mida õppekava veel pakub?

Üliõpilastel on võimalik osaleda teiste tegevuste kõrval Nordplus projektis, mis ühendab kaheksat Põhja- ja Baltimaade ülikooli. Projekti keskmes on erinevad säästliku arengu ja ringmajandusega seotud teemad, mis on ka ärinduse valdkonnas väga oluline suundumus. Näiteks 2023.a kevadel uurisid üliõpilased kuidas merd kui ressurssi säästlikult kasutada ja sõitsid nädalaks Reykjaviki Ülikooli Islandil, et teiste riikide üliõpilaste ettekandeid kuulata ja ühistel aruteludel osaleda. Loomulikult ei puudunud ka kohaliku looduse ja eluoluga tutvumine. 2024.a võõrustatakse teiste riikide üliõpilasi ja õppejõude Tallinnas ning teemaks on säästlikkus ja ringmajandus moetööstuses.