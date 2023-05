ChatGPT looja plaanib avaldada tehisintellekti uue mudeli

Väljaanne ei täpsustanud mudeli avaldamise ajakava.

Sam Altmani juhitud ettevõte on olnud intensiivse tähelepanu all pärast oma populaarse tehisintellektipõhise juturoboti ChatGPT avaldamist novembris. Boti taga olevad suured keelemudelid GPT-4 ja GPT-3.5 on mõlemad suletud lähtekoodiga. Kuigi GPT kaks esimest versiooni olid avatud lähtekoodiga, on uusimast mudelist teada vähe.

GPT-4 väljaandmisega kaasnevas aruandes ütlesid OpenAI teadlased: „Arvestades nii konkurentsiolukorda kui ka selliste suuremahuliste mudelite nagu GPT-4 mõju ohutusele, ei sisalda käesolev aruanne täiendavaid üksikasju arhitektuuri (sealhulgas mudeli suuruse), riistvara, treeningarvutuse, andmekogumi koostamise ja treeningmeetodi kohta.“

Ettevõtte otsus avalikustada veel üks avatud lähtekoodiga tehisintellekti mudel tuleb keset kasvavat survet, mida avaldavad tasuta alternatiivid peavoolumudelitele. Selle kuu alguses lekkinud dokumendis ütles Google’is töötav insener, et ettevõte tõenäoliselt kaotab tehisintellekti võidujooksu avatud lähtekoodiga inseneridele.

„Ebamugav tõde on see, et me ei ole positsioonis, et võita see võistlus, ja ka OpenAI ei ole,“ lisasid nad.

Hiljutine avatud lähtekoodiga mudelite arendusbuum sai osaliselt alguse sellest, et Meta võimaldas teadlastele juurdepääsu keerukatele masinõppemudelitele, mis on võimelised mõistma vestluskeelt, vahendab The Information.

OpenAI esindajad ei vastanud kohe Insideri päringule.