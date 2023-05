Bolt suunab 2,5 miljonit eurot, et muuta hoiakuid naissoost autojuhtide suhtes

Bolti sõiduteenuse juhi Eva Liisa Rikkase sõnul on naised paljudes valdkondades alaesindatud, kuid transpordisektoris on ebavõrdsus eriti terav. „On palju põhjusi, miks naised ei kaalu sõidukijuhiks hakkamist ning selle kampaania eesmärk on tõsta teadlikkust mõnest naisjuhtide suhtes levinud eelarvamusest ning hõlbustada naiste juurdepääsu paindlikule tööle Bolti platvormil. See on eriti oluline praegu, mil elukallidus kõigi jaoks tõuseb.“

Nimelt selgus Bolti läbiviidud uuringust, et vaid 7,2% naistest on kaalunud sõiduteenuse pakkujaks hakkamist. Seda vaatamata sellele, et üheksa naist kümnest ütleb, et elukallidus on viimase aasta jooksul tõusnud ja valdav enamik (93%) küsitletud naistest ütles, et nad on otsinud uusi võimalusi lisatulu teenimiseks.