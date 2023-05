Revolutsiooniline materjalitehnoloogia muudab maailma paremaks ja keskkonnasäästlikumaks

Einar Karu, UP Catalyst OÜ tehnoloogiajuht

UP Catalyst OÜ tehnoloogiajuht ja atmosfäärikeemik, Saksamaal Max Plancki instituudis doktorikraadi omandanud Einar Karu sõnab enda haridusest ja tööelust rääkides, et startapindus on tal alati hinges olnud ning nagu iga ettevõtlik inimene, soovis ka tema endale just teadusliku poole pealt korralikku põhja alla saada, et akadeemilised teadmised praktilisse kasutusse tuua.

„Mis oleks selle rakendamiseks parem valdkond kui rohetehnoloogia, kus kasutatakse CO 2 toormaterjalina? Me räägime sellest ju praeguse kliimakriisi kontekstis, mis on pikas perspektiivis üks inimkonna suurimatest kriisidest. UP Catalystis utiliseerime süsinikdioksiidi CO 2 ehk transformeerime elektrolüüsi abil CO 2 puhtaks süsinikuks – kas süsiniknanomaterjaliks, nagu süsiniknanotorud, või grafiidiks. Tegu on protsessiga, mis on aluseks jätkusuutliku süsiniku tootmisel. Meie põhifookus on energia salvestamise tehnoloogiad, näiteks elektriautode akud ja superkondensaatorid, lisaks vesinikukütuse elemendid. Kasutame protsessis roheenergiat, et lõpptoode oleks võimalikult jätkusuutlik ja võimalusel isegi negatiivse süsinikujalajäljega. Meie eesmärk on materjalide tootmine palju jätkusuutlikuma ja väiksema energiakuluga tehnoloogiaga.“

Materjalitehnoloogia erialast rääkides ütleb Einar Karu, et ka nende tiimis on TalTechis materjalitehnoloogia eriala lõpetanud inimene. See on hea näide, kuidas materjalitehnoloogiat ja elektrokeemilist sünteesi kombineerida. Meie ettevõtte protsessid baseeruvad elektrokeemilisel sünteesil ehk sulasoola protsessil ja mis väga oluline, igas materjalisünteesis on materjali omadused. Nendest omadustest arusaamiseks on tihti vaja teha erinevaid füüsilisi karakteriseerimisi. Näiteks SEM (scanning electron microscope), millega saame väga lähedalt vaadata suurendusega materjalide omadusi. Siin on veel palju asju, mis vajavad väga spetsialiseeritud teadmisi, ja ma usun, et materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudis on inimesed ka sellega väga tihedalt seotud.