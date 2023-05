„Olen tööturu jaoks rikutud.“ Õppelaenust ilmajäämine sundis üliõpilast ettevõtjaks hakkama

Inglismaa tippülikooli õppima minnes seisis Kaisa Lepajõe (26) silmitsi keerulise valikuga: kas maksta vanematelt saadud rahaga ära kolmandik esimese aasta õppemaksust või riskida ja panna need 3000 eurot kasvama. Lootus õppelaenu saada oli liiva jooksnud, aga kuidagi oli vaja ära elada. „Sain kohe aru, et ma ei saa ülikooli kõrvalt poole kohaga tööl käia,“ tõdeb ta tagantjärele. Ta mõistis, et ainus lahendus on passiivset tulu teenida.