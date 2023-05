Peeter Koppel: eluasemelaenu omanikel on veel tükk aega ebamugav

Eesti tuntuim investeerimispankur Peeter Koppel (46) ütleb otse, et intressid tõusevad edasi ja eluasemelaenu omanikel on veel tükk aega ebamugav. Samal ajal kinnitab ta, et hoolimata teiste raha edukast juhtimisest ei ole ta veel ise rikkaks saanud.