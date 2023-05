Meditsiini- ja tervishoiuvaldkonda ootavad ees suured muutused ja tehnoloogia mängib selles üha suuremat rolli

Meditsiinitehnika ja -füüsika õppekava ühendab insenerialad, füüsika, bioloogia, meditsiini ja IT-valdkonna, arvestades kaasaegse digitaliseeritud tervishoiusüsteemi vajadusi. Tegemist on inseneriõppega, eriala vilistlastelt oodatakse igapäevaelus kasutatavate innovaatiliste tehniliste lahenduste väljamõtlemist. Potentsiaal on töötada tervishoiusüsteemis, teaduses, meditsiinitehnika ettevõtetes, IT-lahendusi pakkuvates firmades ning tööstuses.

Meditsiin vajab inseneeriat

Cranfeld Clinic OÜ juhatuse esimees Üllar Lanno sõnab, et kogu meditsiinimaailm on liikumas fundamentaalsel tasandil uude ajastusse ning nii tehnoloogia kui ka insenertehniliste lahenduste osatähtsus on valdkonnas järjest suurem. „Kui varasemalt eeldati, et meditsiiniinsener ehitab lihtsalt masina valmis ning arst kasutab seda oma teadmiste põhjal, vaatab sealt tulevat infot ja ütleb, mis patsiendil viga on, siis 2040. aastaks näeme täiesti uut tervishoiumudelit, kus selle vahele tekib süntees ehk abimees tehisintellekti (AI) võimekuse näol,“ märgib Lanno.

1993. aastal Tartu ülikooli arstiteaduskonna lõpetanud ning TalTechis küberkuritegevuse uurimise kompetentsikeskuse käivitanud Üllar Lanno sõnul on TalTechil kõrge kompetents materjalitehniliste lahenduste osas. „Mõeldes biotoonilise käe, jala või 3D-prinditud naha või organi peale, siis kogu see valdkond on TalTechi töömaa ning seal tekib järjest rohkem neid kokkupuutepunkte, kus insenertehniline mõtteviis peab käima üht sammu meditsiinilise mõtteviisiga. Seetõttu võib eeldada, et tulevikumeditsiinis vajab arst enda kõrvale ka TalTechi kompetentsiga insenertehnilist tulevikuteadmistega professionaali. Neil on kahepeale vaja kavandada operatsiooni kulg ja operatsioonijärgne tegevusmudel. Sinna tuleb juurde südame kaughooldus kuni tehissüdame materjalideni või selleni, milliste füüsikaliste parameetrite kaudu tehissüda inimorganismile mõju avaldab, kopeerides täielikult varasemat südant inimese sees.“