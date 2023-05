Putini viimane pelgupaik. Tunnelid näitavad nii mõndagi tema plaanide ja hirmude kohta

Musta mere ääres olev superluksuslik häärber on kõik, mida üks autokraat ihaldada võiks. Aleksei Navalnõi uurimine näitas, et palee juurde kuuluvad nii kirik, veinikelder kui ka kasiino. Seal on ka striptiisituba ja hokiväljak, kus Putinile meeldib sõpradega üht oma lemmikspordiala harrastada. Krundil on tagatud muidugi tipptasemel turvalisus – kogu maa-ala eraldab teistest ligi 6900 hektarit metsa ning selle kohal on lennukeelutsoon.