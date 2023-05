Kreeka aktsiad näitavad valimiste eel maailmaklassilist tõusu

Alates 2023. aasta algusest on Ateena börsi üldindeks kerkinud 22%, mis on Bloombergi poolt jälgitava 92 indeksi seast kuuendal kohal ning edestab sellega enamikke Euroopa turgusid. Võrdluseks, Tallinna börsiindeks on samal perioodil kerkinud 7,5% ning USA enimjälgitud S&P 500 indeks on kerkinud dollarites ligi 8%.