Keila Keskus saab Harjumaa ühe suurima laste sisemänguväljaku

„Siiani on Keila ja lähivaldade lapsed pidanud sõpradega mängimiseks ja sünnipäevade pidamiseks sõitma Tallinna erinevatesse batuudi-, mängu- või seikluskeskustesse, kuid juba varsti tulevad need atraktsioonid kõik koju kätte,“ ütles Keila Keskuse arendaja Harju KEK-i müügi- ja turundusjuht Andre Poopuu. Keila Seiklusmaa hakkab tegutsema tulevases meelelahutus- ja kaubanduskeskuses tuhande ruutmeetri suurusel alal kahel tasapinnal, olles valmides üks suurima laekõrgusega laste seiklusparke Eestis.

Sel sügisel lüüakse suuremahulise meelelahutus- ja kaubanduskeskuse ehitamiseks kopp maasse. Keila Seiklusmaa on Coop Maksimarketi ja 24-7 Fitness spordiklubi kõrval kolmas suurrentnik, kes teatas, et avab seal 2025. aasta alguses uksed.

„Keila Seiklusmaa on mõeldud igas vanuses lastele. Põhiatraktsiooniks saab olema kõrge ronila, mille juurde on kombineeritud batuudid, liumägi, osavuste testimiseks ninja-rada ja palju muud seikluslikku. Lisaks põnevatele atraktsioonidele tuleb sinna neli sünnipäevatuba, kus pakutakse külalistele ka toitlustust,“ ütles Seiklusmaa asutaja Toomas Kaares. Tema sõnul võiks aastas seda külastada ligi 50 000 last.