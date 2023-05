Marketplace ja muud online müügikanalid peidavad endas ka pettureid

Järgmiseks tegevusteks oli makse teostamine, eseme transpordi eest. Just sellest momendist läheb olukord eriti tõsiseks. See on moment, kus tuleks tegevus katki jätta, sest nüüd hakatakse teilt küsima andmeid, millega kurjategijad proovivad teid maksimaalselt rahast tühjaks teha. See on moment, kus lähete justkui maksma teile kuvatud summat aga annate juurdepääsu hoopiski oma internetipangale või annate oma kaardi andmed kurjategijate kasutusse. Mille tulemuseks on see, et võite kaotada kogu oma kontol oleva raha.

Kui te müüte ostukeskkonnas oma esemeid siis pidage meeles, et kui ostja hakkab teile rääkima hädavajalikust kullerteenuse maksmisest siis see on ilmselge märk, et tegemist on pettusega. Oleme ka kuulnud, et lohutuseks väidab „ostja“, et saate selle raha hiljem tagasi, mis kulleri jaoks läks. Fakt on aga see, et tegelikult võite jääda ilma kogu oma rahast pangakontol. Kui keegi tahab teilt osta eset mida müüte, teadke et selle transpordi maksab ostja mitte müüja, kui me ei räägi siis erandlikust kokkuleppest. Eelpool kirjeldatud viisil ei küsi ükski kullerfirma kunagi andmeid ega kasuta sellist lahendust paki kohale toimetamiseks. Tegu on andmepüügiga ehk kurjategijad tahavad kätte saada teie andmeid, milleks on enamasti: pangakaardi andmed, ID kaardi või SmartID koodid ja internetipanga kasutajatunnus, et saadud andmetega teie asemel esineda ja teha kas kaarditehinguid või internetipangas ülekandeid.