Tuntud investor tunnistas 9 miljardi dollarilist viga: ma ei järginud omaenda nõuandeid

„Ma olen alati öelnud, et keegi ei suuda turgu ajastada lühikeses või pikemas perspektiivis,“ ütles Icahn Financial Timesile. „Võib-olla tegin ma viimastel aastatel vea, et ei järginud oma nõuandeid.“

Icahni ettevõte Icahn Enterprises hakkas 2008. aasta finantskriisi järel agressiivselt turu kokkuvarisemisele panustama ja muutus järgnevatel aastatel üha julgemaks. Rakendati keerukaid strateegiat, mis hõlmas laiapõhjaliste turuindeksite, üksikute ettevõtete, kommertshüpoteekide ja võlaväärtpaberite lühikeseks müümist.

Icahni kihlvedude aluseks olevate väärtpaberite väärtus ületas aeg-ajalt 15 miljardit dollarit, selgub dokumentidest. „Sa ei saa kunagi täiuslikku riskimaandust, kuid kui ma oleksin hoidnud parameetreid, millesse ma alati uskunud olen ... . oleks mul kõik korras olnud,“ ütles ta. „Aga ma ei teinud seda.“

Financial Timesi analüüsi kohaselt kaotas tuntud aktivistinvestor 2017. aastal umbes 1,8 miljardit dollarit ning 2018. aasta ja selle aasta esimese kvartali vahel veel 7 miljardit dollarit.

Aktivistinvestorid omandavad ettevõttes märkimisväärse osaluse ning survestavad ettevõtet muudatusi ette võtma.

Icahn Enterprises kaotas 2020. ja 2021. aastal turu langusele panustades 4,3 miljardit dollarit. Seda ajal, mil turud ülikiired taastumised tegid.

„Ma ilmselt uskusin, et turul on suured probleemid,“ ütles Icahn. „[Aga] Fed süstis turule triljoneid dollareid, et võidelda Covidiga ja vana ütlus on tõsi: „ära võitle Fediga,“ märkis Icahn.

Selle kuu alguses avaldas lühikeseksmüüja Hindenburg Research aruande, milles väideti, et Icahn Enterprises'i turuväärtus on ülepaisutatud ja selle dividend ei ole jätkusuutlik. Ettevõtte aktsiad on pärast aruande avaldamist langenud üle 30 protsendi.