Ekspert selgitab, millisesse kinnisvarasse tasuks täna investeerida

Olukorras, kus laenu võtmine on kallinenud, üürikorterite tootlus kadunud ning varade väärtused langevad, on õige investeeringuobjekti leidmine omaette kunst, räägib Pindi Kinnisvara juhatuse liige ja hindamisvaldkonna juht Andres Teder.

Ta selgitab, et kinnisvarale annab väärtuse selle kasulikkus. Mida kasulikum vara on, seda kõrgem on hind. „Vahepealsetel tõusuaastatel ei pööratud kasulikkuse suurendamisele erilist tähelepanu, sest piltlikult öeldes tootis kõik kasumit. Täna aga enam mitte,“ ütles ta.

Seega on tema sõnul hea paigutada raha varadesse, millel on varjatud kasulikkus ehk mille potentsiaali pole headel aegadel osatud või tahetud täiel määral ära kasutada. „Kinnistul võib olla võimalus otstarbekas sihtotstarvet muuta, suurendada ehitusõigust, seda tükeldada. Kõik eluruumid ja ärihooned pole optimaalselt majandatud. Seal on peidus tihti oskusliku omaniku jaoks korralik kasum hoolimata sellest, millisest olukorras on üldine majanduskonjunktuur. Halvematel aegadel võimendub halb majandamine veelgi ja varad võivad olla hea hinnaga kättesaadavad,“ selgitas Teder.