Juhtum puudutas kaht Tammode tööstusvaldkonna pereettevõtet AS Estanci ning OÜ Tammerit, kes on mõlemad 25 aastat Eestis tegutsenud.

Mihkel Tammo, kes on mõlema ettevõtte omanikeringis, rääkis, et ettevõtete algpositsioon oli tugev. „Ma arvan, et meie kaks ettevõtet on digitaliseerituse ja kübertasemes täitsa ikkagi ülemise otsa kaup. Oleme sellest väga teadlikud, oleme sellesse panustanud ja investeerinud ja süsteeme läbi mõelnud.“ Tehti ka väikeste osapooltega projekte, olemas olid partnerlused ning kahe ettevõtte 450-liikmelise töötajaskonna peale töötab firmas IT-meeskonnas 10 inimest. „Tööstuse ettevõtte kohta on see ikkagi arvestatav,“ märkis Tammo.