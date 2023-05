Rõõmusõnum kohalikele. Lidl avab juunist Rakveres poe

Kauplus on ehitatud keskkonnasäästlikult, järgides rahvusvahelise ehitussertifikaadi EDGE nõudeid. Hoone kasutab ainult roheenergiat. Kaupluse müügisaali suurus on 1438 ruutmeetrit ja hoone juurde kuulub parkla 149 parkimiskohaga. Samuti on ratturitele turvaliseks parkimiseks ette nähtud 12 jalgrattakohta.