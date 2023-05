Kristjan Tamla: kinnisvara aktsiate n-ö odavus meenutab 2008. aasta pangandust

Tamla tõdes, et üle Euroopa (aga ka USA) on kinnisvaraettevõtted olnud viimase aasta jooksul aktsiaturgudel üks enim allamüüdud sektor. Üldistades on EfTENi tegevjuhi sõnul sellel kaks peamist põhjust: koroonakriisi järgselt kõrgel püsivad üüripindade vakantsused ning intressimäärade tõus.