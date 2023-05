Hiinlased jahivad James Bondi lemmikauto tootjat

Kultusspioon James Bond on oma missioonidel olnud sageli just Aston Martini roolis. Nüüd on Briti legendaarne autotootja saamas üha rohkem hiinlaste omaks. Hiina üks suuremaid autofirmasid Geely kavatseb kahekordistada oma osaluse Aston Martinis, investeerides 234 miljonit naela (269 miljonit eurot). Lisaks Aston Martinile on Geely suuromanik veel kahes teises Euroopa autofirmas: Briti autotootjas Lotus ning rootslaste Volvos.