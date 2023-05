Euroopa suurim elektritootja andis end üles seoses võimaliku turumanipulatsiooniga

Võimalikud rikkumised on toimunud möödunud aasta jooksul. Praktikas on Vattenfall mitmel korral ostnud turult vähem elektrit, kui ettevõttel oleks vaja olnud või pakkunud turul vähem elektrit, kui ta oleks võinud pakkuda.

Elektri pakkumine mõjutab hinda

Miljardites trahv on võimalik

Kui energiaagentuur jõuab oma aruandes järeldusele, et Vattenfall on hinnamanipulatsioonis süüdi, võib agentuur teha turukohtule ettepaneku määrata karistus.

Maksimaalne võimalik karistus hinnamanipulatsiooni eest on märkimisväärne: 10 protsenti ettevõtte käibest sellel aastal, mil rikkumine toimus. Vattenfalli käive 2022. aastal oli 21,3 miljardit eurot. See tähendaks maksimaalselt 2,13 miljardi euro suurust trahvi.

Energiaagentuur on viimase seitsme aasta jooksul uurinud REMITi määruse artikli 5 rikkumisi vähemalt kuus korda. Energiaagentuur on leidnud ka, et turuettevõtjad on süüdi hinnamanipulatsioonis.