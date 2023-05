Röögatu hinnatõus jätkub: juba kordi kallim suhkur läheb veelgi kallimaks

Eesti toiduliidu juhi Sirje Potisepa sõnul on väga tõenöoline, et tänu defitsiidile tõuseb juba mitmekordselt kallinenud suhkru hind veelgi. „Laovarud suhkrule on väga madalad, loomulikult annab see võimaluse jälle ka hinda tõsta,“ ütles Potisepp ning lisas, et tooraine hind kujunebki just pakkumise ja nõudluse vahekorras.