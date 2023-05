Kliendid on nördinud. Bolt Drive'i alustustasud on kasutajatel erinevad

Ärilehega võttis ühendus lugeja, kes juhtis tähelepanu asjaolule, et temal ja ta abikaasal näitab Bolt Drive erinevaid alustustasusid. „Kasutame tihti Bolt Drive’i teenuseid, sest see on kiire ja odav. Vähemalt varem oli see soodne lühikeste distantside läbimiseks, enam aga mitte. Minu alustustasu on tõstetud 3,99 euro peale, samas abikaasal näitab hinnaks 3,29 eurot.“