DelfinGroupi suuraktsionärid pakuvad dividendiliidri aktsiaid avalikul pakkumisel fikseeritud hinnaga

AS DelfinGroup on litsentseeritud tehnoloogiapõhine finantsteenuste ettevõte, mis asutati 2009. aastal ning tegutseb kaubamärkide Banknote ja VIZIA all. Ettevõte arendab ja pakub pidevalt tarbimis- ja pandilaene, pensionäridele välja töötatud laene, „osta kohe, maksa hiljem“ laenu, samuti kasutatud kaupade müüki nii veebis kui ka enam kui 90 esinduses üle Läti. Keskmiselt väljastatakse kuus 35 000 laenu, mida teenindab AS-i DelfinGroup enam kui 300 töötajast koosnev professionaalne meeskond. Ettevõttel on kokku üle 400 000 registreeritud kliendi. Alates 2014. aastast on AS DelfinGroup tuntud Nasdaq Riia börsil võlakirjade emiteerijana ja alates 2021. aastast Balti Põhinimekirja aktsiaemitendina.